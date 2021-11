Edgar Savisaare kummaline unenägu: KAPO vedas raudus kätega Jaak Madisoni läbi linna

«Reformierakonnas võitlesid omavahel viis klanni ja Kristen Michal ei suutnud ennast seal kehtestada. Keskerakonnas jätkus madin Ratase ja Kõlvarti vahel, sotsiaaldemokraatidel oli tegemist järjekordse esimehe vahetamisega. See mäng heideti kõrvale. Abiks võeti raskem kahurvägi. KAPO arreteeris ja vedas raudus kätega läbi linna näiteks EKRE-last Jaak Madisoni «vihakõne» süüdistusel – nii nagu omal ajal oli tehtud abilinnapea Vladimir Panoviga. Eesmärk oli demonstreerida president Karisele, et sellisele parteile ei tohi küll peaministri kohta usaldada,» jätkas poliitik unenäo selgitamist.

Nii saigi Savisaare unenäos EKREst valitsuse juhtpartei. «Nüüd algas kõige raskem. Tuli omaks võtta kõik need ülejooksikud, kes parteide vahel tiirlevad ja endale soojemat kohta otsivad. Aga sellest polnud midagi, sest riiki juhivad nagunii ametnikud, aga mitte poliitikud. Ärge unustage, et see oli unenägu,» rõhutas ta lõpetuseks.