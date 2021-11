FOTOD ⟩ Vene blogija tegi miljonitele fännidele kaljuserval kõõludes tünga

Venemaal 1995. aastal sündinud Nadin Serovski on blogija ja kosmeetik. Detsembris 26-aastaseks saav Nadin tegeleb ka laulmisega ja andis novembri alguses välja singli «Прятки» ehk «Peitus».

Oma tegemistega on Nadin teeninud miljoneid poolehoidjaid. Instagramis jälgib noort venelannat 9,3 miljonit fänni.

Hiljuti kostitas Nadin fänne eriti hulljulgena näiva fotoseeriaga, kus noor naine ripub kaljunuki küljes. «Nad karjusid, aga ma jätkasin pidurdamatult pildistamist,» kirjutas ta postituse pealkirjas.

«Ma tean, et kõik ei kiida seda heaks, osa tulevad minuga riidlema (eriti mu vanaisa), see on ekstreemne!!! Jah, aga ma olen sada protsenti valmistunud ja kindel enda võimetes ja mul oli toetus olemas,» selgitas Nadin ja lisas: «Teate, olla kuristiku serval ja mitte teada, mis sind järgmisena ees ootab. Nii ma end viimasel ajal tunnen.»

Nadin hoiatas, et kolmandal pildil nähtut ei tohiks järele proovida, sest see on kõige ohtlikum.

Fotoseeria on ööpäevaga teeninud ligi 400 000 meeldimist ning tuhandeid kommentaare. Üks kommenteerija tõdes, et tema süda jäi seisma, kui Nadini nõnda kaljuserval rippumas nägi. Teised aga pakkusid, et hulljulgete fotode jaoks on kasutatud fototöötlust.

Tõde on siiski peidus hoopis mujal.

Foto on tehtud Rio De Janeiro tuntud matkarajal Pedra Do Telégrafos. Seal asuv kaljuserv, millel venelanna nii hulljulgelt turnis, on turistide seas väga populaarne. Instagramis leidub samal kaljuserval tehtud pilte küll ja küll. Paljud võtavad seal samu pööraseid poose, mida Nadin oma fännidele näitas.

Kaljuserva populaarsus on igati arusaadav. Seal hulljulgete fotode tegemiseks ei ole tegelikult palju julgust vajagi. Tuleb vaid hoolsalt kaamera paika panna, veidi hüpata ja saabki hea pildi, mis jätab mulje, et olete riskinud oma eluga.