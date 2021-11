VAATA ⟩ Karl Killing küsib oma uue looga, kas pidu on võimalik nautida ka ilma alkoholita

Andekas laulja ja laulukirjutaja Karl Killing avaldas uue singli «Friday nights», mis sündis ühel vihmasel laupäeval, peale pikaleveninud õhtut heade sõpradega, rääkides isiklikest tunnetest ja kogemustest. Lugu toetab neoonse night-vision-efektiga muusikavideo, mille autorid on noored videograafid Eskobros. See toob suurepäraselt esile mitmeid noorte peas keerlevaid emotsioone ühel tegusal reede õhtul.

«Laul on inspireeritud sellest, et ka kainena on võimalik pidutseda ja sõprade seltsi nautida. Alati ei pea jookide kõrvalmõjudest järgmine päev piinlema ja enda elu sellest mõjutada laskma. Oleks tore end peale sõpradega mõnusat ajaveetmist laupäeva hommikul hoopis värskelt tunda,» rääkis Karl uue singli sünniloost.

Loo produktsioon sai alguse ühest kindlast kitarrisämplist, mis tekitas õhulise ja vaba temaatika ning aitas ideedel andeka noore produtsendini jõuda. Karl on öelnud, et uue kooli räpp ning popmuusika on tema kaks lemmikut žanrit, mille mõju on kindlasti ka uues laulus kuulda.

Vennad Eskod võtsid videovõtte ette spontaanselt, haarates Karli peole kaasa ja vaadates, mis juhtuma hakkab. Eriti kõnetas lauljat roheline temaatika, mis koos low-fi, retro ja VHSi esteetikaga samuti terve video vältel rakendust leidis. Video filmiti produtsentide duo WATEVA albumiesitlusel Kultuurikatlas, kus õnnestus jäädvustada üks tõeliselt legendaarne õhtu. Nimetatud duoga on Killing ka varem koostööd teinud, loos «Cold Fumes».

Uute piirangute valguses lisandus loole täiesti uus dimensioon. «Sellest lähtuvalt said ka peokaadrid videos mustvalge tooni, et need mõjuksid veelgi nostalgilisemalt ning tekitaksid vaatajas igatsust,» rääkisid vennad Eskod. Karli lapsik ning rõõmsameelne ellusuhtumine inspireeris ka videograafe tootma muusikavideo enda jaoks rekordkiirusel.

