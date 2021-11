ELU25 ⟩ Ahto Muld: Viisk põis ja õlekõrs, kodumaiste lollide lemmikmäng

Ado Grenztein-Piirikivi. Pildid Jaan Tammsaar "Viisk, põis ja õlekõrs", Rahva Raamat 2021, 16 lk. Žanr: Nagu kaasaegne dispuut

Jaan Tammsaar tegi oma meeldivad pildid kolme lolli – Viisu, Põie ja Õlekõrre – seiklusrännakule aastal 1980, aga ega ta ei saanud aru, mille või kellega ta rinda pistab.

16 raamatuleheküljega last ära ei tapa – aga milleks muuks kui lapsetapuks see raamat on kirjutatud – joonistame juurde midagi värvilist ja äratuntavat, siis oleks kõik justkui graafikujärgselt liikuvas ühistranspordis: juhil on naljakas, teistel pohui, või on nad isegi rõõmsad, kui aknnast Balti jaama näevad.

Küsimus, et kuidas saaks üle Emajõest sunnib möönma, et sellisel puhul on hüva nõu kallist tõest – see kõik on nii nutune, et sure või ära.

Viisk, Põis ja Õlekõrs on meid alati ümbritsenud, justkui samast eeposest, mitu – näiteks samuti kolm – debiilset tegelast, on ju Helme, Helme ja Helme, aga ega ajalugu nendega kitsi ole! Mõnikord, kui aegruum kolmanda või teise lollpeaga kitsiks osutub (vt ka Päts ja Laidoner, Tipp ja Täpp, Under ja Adson, Rasputin ja naised jpt) või niisama atrofeerub, piisab ju ühestki. Võtame näiteks Martin Luther Kingi, kes saab korraga olla nii USA lõunaosariikide neeger kui ka valge protestantismi uksele plakatitetaguja ning samas viibida mahalastu seisundis – ja seda kõike sajandite vältel!

Kolmainsus on maailmakultuuris üks levinud ning mõttetu teema. Väidetavalt ei osanud Viisu, Põie ja Õlekõrre esivanemad lihtsalt üle kolme lugeda, muidu oleks meil teada üht koma teist kümmeainsusest, üheteistainsusest või miljoniainsusest. Meie kohalik kolmik on – nagu me antud 16-leheküljelisest eeposest näeme – väga tähtis, sest Baghavad-Gita kõrval peab keegi ometi mõtisklema ka küsimuse üle, kuidas saaks üle Emajõest ja möönma, et sellisel puhul on hüva nõu kallist tõest. See kõik on nii nutune, et sure või ära.