ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Naissaare Nõukogude Sotsialistlik Vabariik – 104 aastat vana

Ent Naissaare riigi rajajad olid tunduvalt resoluutsemad. 1917. levisid seal padurevolutsioonilised meeleolud. Veebruarimässu järelkajad jõudsid Piiterist provintsi ning ehitustöölised ja alamväelased otsustasid Naissaarel vabastada peavahi kartseris kinni istuvad sõdurid. Otse loomulikult pandi sealjuures kartserimajale tuli otsa.

Moodustati sõdurite komitee, mis asus toonase parima arusama järgi ohvitseridelt relvi võtma. Siiski õnnestus mäss summutada, õigemini rahumeelsesse kanalisse juhtida – nimelt saarele saabunud Vene riigiduuma liikmete sekkumisel.

Suvel Tööliste ja soldatite nõukogu siiski moodustati ning hakati pidama permanentseid koosolekuid, nagu sel ajal ikka, vägagi radikaalseid. Et Naissaare „riigikeel“ oli vene keel, kuna kohalikud elanikud olid küüditatud, levisid ka revolutsioonimeeleolud seal kulutulena ning igati hullemas vormis kui mandril.

Naissaare nõukogude riigi sünd

4. detsembril, uue kalendri järgi 20. detsembril, kuulutati välja oma riik, alljärgneva ametliku tekstiga: „Saare valitsemiseks on moodustatud Naissaare Rahvakomissaride Nõukogu, kuhu kuuluvad sõjakomissar, siseasjade komissar, töökomissar, tervishoiukomissar ja rahanduskomissar. Kõik, kes astuvad Naissaarele, peavad läbi tegema tervisekontrolli. On asutatud täitevkomitee ja välja töötatud täpsed eeskirjad rahvakomissaride ülesannete ja nende omavahelise tööjaotuse kohta. Kõik see on kinnitatud viimasel Tallinna Nõukogu istungil.“

Groteskne lugu oli just eelmainitud komissaridega – nii pidas näiteks töökomissari rasket ametit senine kütja, aga rahanduskomissariks oli puusepp. Samuti on teada, et töösse määrati ka hariduskomissar, endine velsker.

Ametlikult teatati: „Riigiõiguslikult on Naissaar kujundatud iseseisvaks (nõukogulikuks) vabariigiks.“ Tundub, et mandril praalivad kommunistid aktsepteerisid uut moodustist igati. Nii mõisteti mandrilt seltskonnatööle (ühiskondliku karistustöö toonane nimetus) salkkondade kaupa inimesi, et panna nad „mõne kindluse jaoskonda mullatööle, raudteed puhastama, lund vedama, liiva kaevama.“

Kui saar end lõplikult iseseisvaks kuulutas, nõuti aga, et Tallinn viigu oma vangid sealt – s.o iseseisva riigi territooriumilt – minema.

On teada, et Naissaarele planeeriti ka oma rahaühik. Paraku pole kahjuks ühtegi märki, kas mõte ka läbi viidi või isegi seda, milline pidi olema rahaühiku nimetus.

Naissaare riigi lõpp

Naissaare nõukoguliku vabariigi eluiga oli ettearvatult lühike ning kogu asi suri ära tähelepandamatult ning kuulsusetult.

23. veebruaril hakati Naissaarelt Tallinnasse evakueerima sealseid garnisone, kohalkud kommunistid olid alustanud paanilist taganemist sissemarssivate sakslaste eest. Tallinnasse toodi sõdurid laevaga „Kolõvan“, kus neile loeti ette Piiterist tulnud käskkiri, mis keelas igasuguse taganemise, tõendades, et mingeid sakslaseid ei tule ja kogu paanika on vaid „valgekaartlaste ja kodanlaste õel sepitsus“; käskis „kõigil, kel kaks jalga ja kaks kätt küljes“ minna kaitsekraave kaevama ja lisas, et „peaks taganemine aga ka ette tulema, siis peab minekul hävitama kõik mis võimalik, peale muu ka rahvuslised ja kultuurilised varandused.“

Hävitamistööd ene Naissaarelt taganemist ka tehti. Sõjalised objektid mineeriti ning vähesed allesjäänud kohalikud pandi kinni sadamasse, saarel ainsasse terveksjäetud barakki, visati neile toiduaineid ning ei lubatud neil „7 päeva objektilt lahkuda“.

Ometi ei suudetud õhku lasta kõiki objekte. Kui kohalikud peale õhkimiskomando lahkumist barakist välja ronisid, kohtasid nad riigi metsavahti, kel oli õnnestunud osa juhtmeid lahti ühendada.

24. veebruaril kuulutati välja Eesti Vabariik, 25. veebruaril sisenesid Eestisse sakslased. Naissare nõukogude riik lõpetas eksistentsi.

Muuseas olla Eesti vabariik varastel 1920ndatel juhtmeid lahti ühendanud kroonu metsavahile ülla päästetöö eest rahalise autasu määranud.