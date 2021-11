Öeldakse, et käbi ei kuku kännust kaugele. Sellest ütlusest kinni haarates on Elu24 isadepäevaks kokku pannud põgusa ülevaate tuntud eestlastest, kes on astumas oma isa jälgedes. Nii mõnedki neist olid lahkelt nõus ka avaldama, kas või kui palju on isa karjäär mõjutanud nende eluteel tehtud valikuid.