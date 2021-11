Maast möödudes jätkab see oma tavapärast teekonda ümber Päikese. Asteroidi 4660 Nereus järgmine kohtumine Maaga on 2060. aasta veebruaris. Siis liigub see meie planeedile väga lähedal, 1,2 miljoni kilomeetri kaugusel, mis on kolmekordne Kuu kaugus Maast.