LUMMAV PILT ⟩ Rahvusvahelisel missivõistlusel Eestit esindav Merylin Nau jagas erakordselt glamuurset kaadrit

Seltskonnastaar Merylin Nau teatas juuli alguses, et osaleb rahvusvahelisel missivõistlusel, kus esindab uhkusega Eestit. «Asi on ametlik!» rõõmustas Nau Instagramis. «Esindan Eestit Miss Global 2021 võistlusel Indoneesias 30. augustist kuni 13. septembrini,» kirjutas ta. Mõni tund hiljem teatas kaunitar siiski, et missivõistlus lükkus edasi ja toimub 5. kuni 20. novembrini. Seda seetõttu, et koroonaolukord läks Aasias sel ajal hullemaks ja turvalisuse kaalutlustel polnud varem võimalik suurüritust korraldada.