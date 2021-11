«Tegelikult ühe tüdrukuga, kellega me Staarisaates koos hotellitoas olime - Anna Maria Bagger - kes on Saksamaal kasvanud, temaga mõtlesime, et mida me ootame, teeks oma plaadifirma,» selgitab Piletilevi «Noore Tegija» saatesarjas külas käinud Tiina ning lisab, et koos sepitsetakse mõtet ka muusikutele suunatud laagri korraldamisest.