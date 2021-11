Kole lugu Kostiveres: üks Eesti suurimaid looduskaitsealasid on avalikkusele justkui suletud ning kohalik kogukond on omavahel tülli pööranud

Kuidas jõuda ühe Eesti ühe suurima ja tuntuima muinsuskaitse all oleva objekti, Kostivere karstiala juurde, kui tee sinnani on piiratud elektrikarjustega? Karjataja tegevus on suutnud tülli ajada kohaliku Kostivere kogukonna ning konfliktil ei näi lõppu olevat.