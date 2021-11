PILDID JA VIDEO ⟩ Arheoloogid leidsid Pompeis haruldase orjatoa

Uurijate sõnul on see haruldane leid, kuna orjade tubasid, kus on peaaegu kõik alles, leitakse väga harva, teatab france24.com.

Nad lisasid, et 16-ruutmeetrises toas on alles kolm voodit, millest üks on lapsevoodi, suur keraamiline pott, kaheksa amforat ja puidust riidekirst. Selles on nii naha, kanga kui metalli jäänuseid. Arheoloogide arvates hoidsid toas elanud inimesed kirstus oma isiklikke asju, kuid selles olid tõenäoliselt ka hobuste rakmed. Orjade asju oli ka voodite all. Lisaks oli seal suur pott, mis võis olla WC.