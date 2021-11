LUMMAV PILT ⟩ Ikooniline Sarah Jessica Parker poseerib Vogue'i esikaanel

Tänavu jaanuaris teatas HBO Max, et toob tagasi menuka seriaali «Seks ja linn». Selle jätkuks valmiv kümneosaline sari kannab pealkirja «And Just Like That». Näitlejatar Sarah Jessica Parker avaldas juuli keskpaigas Instagramis seriaalist esimese ametliku foto, mis ajas fännid kommentaariumis suurest rõõmust kihama.