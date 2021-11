TÕELINE ARMASTUS? ⟩ Ameeriklanna väidab, et on geimehega õnnelikus abielus

Nende lugu on veider, kuid nad ise usuvad, et on eeskujuks paljudele teistele, kirjutab Bright Side.

Pärast paari kohtingut tunnistas Matthew naisele, et on gei. Üllatuslikult ei hoolinud Brynn sellest karvavõrdki. Pigem oli ta enda sõnul põnevil teadmisest, et mees on otsustanud sõltumata oma seksuaalsest sättumusest temaga aega veeta. Just seetõttu peabki ta seda tõeliseks armastuseks.