ARMSAD PILDID ⟩ Christin-Amani Kiivikas näitas kasvavat beebikõhtu

Kulturisti Ott Kiivika tütar ja bikiinifitnessiga tegelev Christin-Amani Kiivikas teatas juuli lõpus, et on lapseootel. 19-aastase sportlase kaaslane on ehitusvallas töötav Siim Haljand, kellega ta on koos olnud veidi üle poole aasta. Peagi emaks saav Christin-Amani avaldas sügisel, et ootab poisslast.