Isegi Põhja-Koreas pole ühiskond ühtne. Ikka on mehed ja naised, noored ja vanad, ükskõik mille pooldajad ja vastalised. Ei peagi kõik ühtemoodi mõtlema. Tähtis on jõuda kokkuleppele ja kriisiolukorras tegutseda nii, nagu on ühiskonnale parem. Et säiliksime ühiskonnana, mitte üheainsa ellujäänuna, kellel pole ka kellegagi paljuneda.