USA näitlejanna Natalie Woodi õde Lana Wood kirjutas raamatu «Little Sister: My Investigation into the Mysterious Death of Natalie Wood» («Väike õde: minu uuring Natalie Woodi mõistatuslikust surmast»), milles väidab, et Kirk Douglas ahistas Natalie Woodi seksuaalselt ja üritas teda vägistada.