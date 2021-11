UUS HITT? ⟩ Jüri Pootsmann avaldas eriefektidest pungil videosingli «Ümber sõrme»

««Ümber sõrme» sündis ühest toredast stuudiosessioonist koos Karl Killinguga. Ei pannud endale mingit eesmärki, et milline see peaks olema/kõlama, vaid läksime vooluga kaasa. Koheselt oli mul Karliga klapp olemas ja esialgne demo juba meeldis meile meeletult, saime kohe aru, et midagi head võib sellest sündida. Loo viimistlemine võttis aega päris pikalt, terve suve, aga lõpptulemusega oleme väga rahul,» jutustab Jüri.