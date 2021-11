PILDID ⟩ Iisraeli kohus peatas Auschwitzi koonduslaagri vangide tätoveerimiseks kasutatud templite oksjoni

Oksjonimaja juht Meir Tzolman sõnas, et tätoveerimistemplid sümboliseerivad holokausti õudust. Samuti rääkis ta, et on Auschwitzis ellu jäänud mehe pojapoeg ja ka tema sugulase käele oli tätoveeritud numbririda, teatab reuters.com.

«Oksjoni eesmärk oli müüa need julmade inimsaatustega seotud esemed nii, et need jõuaksid õigetesse ja ajalugu hindavatesse kätesse, mitte ei vajuks unustusehõlma,» sõnas Tzolman.

Holokaustis ellujäänuid ühendav organisatsioon Iisraelis nõudis oksjoni peatamist, kuna pidasid seda solvanguks neile, kes õudusest eluga välja tulid. Palju kurja teinud esemeid ei tohiks nende sõnul avalikult müüki paisata.

Auschwitzi koonduslaagris vangide tätoveerimiseks kasutatud nõeltemplid ja saksakeelne käsiraamat, kuidas neid kasutada. Iisraelis taheti need oksjonile panna FOTO: Ronen Zvulun/Scanpix

Holokaustis ellujäänute organisatsiooni juhi Colette Avitali sõnul muutsid need esemed inimesed numbriteks ja olematuks.

Iisraelis ei ole koonduslaagritest pärit esemetega kauplemine keelatud ja kohus võib oksjoni peatamise veel tühistada. Kohus langetab nädala pärast lõpliku otsuse, kas oksjonimaja saab müüa Auschwitzist pärit esemeid.

Enne kohtu teadet oli templitele tehtud pakkumisi, mis ulatusid 3400 dollarini (2924 euroni). Lõppoksjon oleks pidanud toimuma või toimub 16. novembril.

Iisraeli oksjonimaja andmetel on nende käes üks kolmest maailmas alles jäänud tätoveerimistemplite komplektidest. Üks on Venemaal Peterburis sõjameditsiinimuuseumis ja teine on Auschwitzi koonduslaagri muuseumis.

Auschwitz prisoner tattoo stamp set goes on sale at Jerusalem auction house https://t.co/T02xS0yjtZ — The Times of Israel (@TimesofIsrael) November 2, 2021

Tänapäeva Poola alal asunud Auschwitz oli ainus natside koonduslaager, kus vangid olid nummerdatud.

Ameerika Ühendriikide holokausti memoriaalmuuseumi andmetel tätoveeriti vangide käele numbrid ja sümbolid templitega, mille nõelu sai vahetada. Sellega torgati kinnipeetava nahka augud ja tint hõõruti haava. Käele jäi sinine või must numbri- ja täherida, mida ei olnud enam võimalik eemaldada.