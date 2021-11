Õige pea taas isaks saav muusik Tanel Padar avaldas uue singli nimega «Müüt.» Kanal2-e saatejuhid haarasid sõnasabast kinni ning hakkasid «Õhtu» saates uurima, milliseid müüte on tema kohta aastate jooksul tekkinud.

Umbes nädal aega tagasi jagas Padar Instagramis fotot pealkirjaga «See on müüt.» Pealkiri tekitas aga paljudes suurt segadust, kuni lõpuks uus lugu avaldati. Kuid uus singel polnud ainus põhjus, miks just selle pildi all antud pealkiri oli.