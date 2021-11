Jaanuaris lahutuse sisse andnud Kim Kardashianit (41) on viimastel päevadel kahel korda märgatud koos USA koomiku Pete Davidsoniga (27). Kõmumeedia pasundab, et tõsielustaar on leidnud uue silmarõõmu, kuid osad allikad väidavad, et Kim ja Pete on kõigest sõbrad.