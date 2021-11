FOTOD ⟩ Austraalia modell sai töötlemata bikiinipildi pärast alandavaid kommentaare

Austraaliast pärit 31-aastane Karina Irby on bikiinimodell, kes postitab endast sotsiaalmeediasse töötlemata pilte. Naisel on Instagramis üle miljoni fänni, kuid mitte kõik ei ole Karina töötlemata piltidest vaimustuses.

Karina, kes promob enda Instagramis tõelise naise keha, avaldas, et saab osadelt netikasutajatelt kriitikat, kuna tal on tselluliit, vahendab Mirror.

«Jah, ma näitan ennast sotsiaalmeedias, kuid see ei tähenda, et mind võib alandada, kiusata ja rünnata. Või teha sama kellelegi teisele,» põrutas Karina. «Mulle öeldi, et ma peaks oma elu lõpetama, sest ma olen paks, tülgastav ja häbistan naisi.»

Need, kes on Karina fännid, kiidavad modelli enesekindlust ja üks kommenteerija tõdes, et tänu austraallannale on tema arusaam ilustandarditest muutumas. «Selle asemel, et mõelda sinu alandamisele, näen ma vaid seda, kui kuradi ilus sa oled,» kiitis ta Karinat.