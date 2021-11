VIDEO ⟩ Kaardirakenduselt Google Maps leiti müstiline «must auk»

Rakenduses on satelliidifotod, millel on näha kas rohelised, pruunid, punased, kollased või sinised alad, kuid tavaliselt mitte musta saart, kirjutab businessinsider.com.

Kasutajad andsid leiule hüüdnimeks must auk, sest just sellisena see esmapilgul paistab. Pakuti välja, et see võib olla näiteks salajane sõjaväebaas, militaar- või psühholoogiliste katsete paik või portaal teistesse dimensioonidesse.