VIDEO ⟩ Kummaline juhtum Rootsis: inimene kukkus enne ABBA mälestuskontserti teise peale, mõlemad surid

Uppsala kontserdimajas oli õnnetusjuhtumi ajal umbes tuhat inimest, kes olid tulnud kontserdile «Thank You for the Music», et kuulata menuansambli ABBA lugusid teiste lauljate esituses. Juhtumi tõttu jäeti kontsert ära ja politsei eraldas õnnetuspaiga umbes üheks tunniks lintidega.