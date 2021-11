KLÕPS ⟩ Alkoholi küüsis olnud Jessica Simpson jagas pilti päevast, mil ta ennast enam ära ei tundnud

«See inimene 1. novembril 2017 varahommikul on tundmatu versioon minust,» kirjeldas Simpson oma emotsionaalse postituse alguses.

«Mul oli nii palju, mida enda kohta avastada ja avada. Sel hetkel teadsin, et luban endal oma valguse tagasi võtta.»

Simpson tunnistab, et kõigeks selleks pidi ta loobuma alkoholist. «Isiklikult pidin selleks lõpetama alkoholi joomise, sest see hoidis mu tiirutavaid mõtteid ja südant samas suunas ja ausalt öeldes, ma olin kurnatud. Tahtsin tunda valu, et saaksin seda kui aumärgina kanda.»

«Tahtsin elada nii, nagu seda teeb juht, ja katkestada tsüklid, et edasi liikuda – vaadata ilma kahetsusteta tagasi valikute poole, mille olen teinud ja mille oma ülejäänud aja siin ilusas maailmas teen.»

Naine ei suutnud ise uskuda, et sellest päevast on möödas neli aastat. «Tundub, et justkui kaks. Ma arvan, et see on hea.»

«Sõna alkoholism või alkohooliku sildi ümber on nii palju häbi. Tõeline töö, mida minu elus tuli teha, oli tegelikult leppida ebaõnnestumise, valu, purunemise ja enesesabotaažiga. Joomine polnud probleem. Mina olin. Ma ei armastanud ennast. Ma ei austanud enda võimu,» nentis Simpson ja tõdes, et tänaseks on ta muutunud.

«Olen oma hirmudega sina peale saanud ja leppinud nende elu osadega, mis on kurvad. Oman oma isiklikku jõudu hingelise julgusega. Olen metsikult aus ja mõnusalt avatud. Ma olen vaba.»

Naine on ka varem alkoholist loobumisest rääkinud ja seda enda 2020. aastal ilmunud raamatus, vahendab People.

Tolle aasta halloweeni hommikul alustas Simpson joomist juba kell 7 hommikul, veidi enne seda, kui tema ning ta abikaasa pidid minema oma vanema tütre kooli ühisele kogunemisele. Õhtuks oli Simpson nii purjus, et ei suutnud isegi oma lastega halloweeni jooksma minna ning jäi ilma ka enda peost. Järgmise päeva veetis ta suuresti üksilduses: «Mul on häbi öelda, et ma ei tea, kes mu lapsed tol õhtul nende kostüümidesse aitas,» kirjeldab ta, «Ma magasin sisse, kartes neile otsa vaadata, kartes, et ma olen emana läbi kukkunud. Ma peitsin end, kuniks nad kodust lahkusid ning hakkasin siis jooma.»

Möödunud suvel oma 40. sünnipäeva tähistanud Simpson üllatas oma fänne ka suurepärase figuuriga. Elu24 vahendas möödunud aastal, et Simpson on kaotas pärast kolmanda lapse sündi poole aastaga 45 kilogrammi.

Naise õde Ashlee Simpson Ross tunnistas, et see ei tulnud lihtsalt. «Jessica keskendus eesmärgile ja püüdis sellest iga päev kinni hoida. See kõik kokku on hämmastab, ta saavutaski kaalust allavõtmise. Mul on õe üle väga hea meel. Jessica sai oma sära tagasi!» rääkis naine.

Simpson ise kommenteeris oma kaalulangust järgmiselt: «Otsustasin nendel hetkedel, kui eesmärk kaalust alla võtta tundus ebareaalne, veelgi rohkem pingutada!» Ta ei täpsustanud toona, milles «rohke pingutamine» väljendus, kuid tema õde vihjas, et laulja veetis rohkelt aega jõusaalis.