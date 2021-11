ELU25 ⟩ Jürgen Rooste: Tarbimiskultuuri surmakuulutus, delfiinitapjad ja lapsporno

Fääri saartel juhtus ka septembri lõpul väike “tööõnnetus” – iga-aastase suurjahi käigus tapeti kogemata ca 1400 laik-nosudelfiini, harpuunidega, s.t käsitsi. Kütid oletasid, et parves on mõnisada isendit, aga oli kordades rohkem... Koletu tööõnnetus. Arvestades, et inimmõõtmeliselt on delfiinid ca 3-4-aastase lapse intellektiga (nood elukad olid lisaks ka suured, mitte mingid pringlid), aga omas kategoorias muidugi märgatavalt targemad – neil on keeruline sotsiaalne struktuur, oma keel, nad on igas mõttes teadvusel nagu meiegi, suutelised keerukateks mõtteoperatsioonideks, meile mõistetamatuks kommunikatsiooniks, mängudeks, vägivallaks (nad piinavad oma ohvreid, vägistavad kambakesi teisi isendeid, noh, nagu inimesed), isegi mingil määral loominguks, võiks öelda... Tappa neid selline hulk, see on nagu džunglist mingi hõimu leidmine ja mahanottimine. Aa, õigus, me teeme seda ka veel ikka – kui me põllumaid laiendame ja metsa maha võtame, siis on teada, et metsaraidurid ning nende turvamehed tapavad ettejäänud tülikaid kohalikke.

Mu esimene mõte on suur pettumus, kurbus, viha. Soov, et Fääri saared koos kogu rahvaga merepõhja vajuksid – ah et mingi ajalooline paik, imeline loodus, kaunis kultuur, üllad inimesed? Mingu ka sinna kohta, lihtsalt tavalised mõrtsukad oma mõttetul mõrtsukasaarel. Need on siis nood kultuurierinevused mida me kaitseme? Mitte keel-laulud-muinasjutud-tantsud-pillid, vaid õigus tappa vaalu ning orjastada ja sandistada naisi kipub olema kaitse all. Väikestel tüdrukutel kliitorite mahalõikamine ning delfiinitapmine on okei, sest see on nende eriomane kultuuripärand, me ei tohiks sekkuda, aga plasmatelerit ning netipornot võivad nad vahtida, palju tahavad? Haa-haa-haa!

Samal aja istuvad maailma isakesed kuskil koos ja arutavad aina kliimamuutuseasju, ja ei jõua ikkagi kuhugi, ja ei saagi jõudma...

