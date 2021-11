VIDEO ⟩ Jupiteri Suur Punane Laik on 40 korda sügavam kui Mariaani süvik

Suur Punane Laik on Jupiteri antitsükloniline keeristorm, mille pikkus on 40 000 kilomeetrit, laius 14 000 kilomeetrit ja kõrgus kaheksa kilomeetrit. Tuule kiirus keeristormis on umbes 400 kilomeetrit tunnis, teatab livescience.com.

USA kosmoseagentuuri NASA teadlaste kaks uut uuringut näitasid, et Jupiteri keeristorm on ka väga sügav, ulatudes rohkem kui 480 kilomeetri ulatuses planeedi atmosfääri. Seega on see 40 korda sügavam kui meie planeedi sügavaim koht Mariaani süvik, mis on ligi 11 kilomeetrit sügav.