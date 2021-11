HINGEDEPÄEV ⟩ Kirsti Timmer annab nõu, kuidas peaks lahkunud lähedasi meenutama

Ta lisab, et ei pea ise õigeks konkreetsele inimesele kodus küünla süütamist. «Kui sina oled ikka harjunud just koduaknale kellelegi küünla panema, siis ära unusta küünalt kustutades hingele taas rahu soovida. Küünal on tuluke, mis kutsub hinge sinu juurde, saada ta siis ilusasti hea sõnaga Rahuriiki tagasi,» soovitab kaardimoor neile, kellel see on kombeks.