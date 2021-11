Äsja kihlunud blogija Jane Almers suurest pulmapeost ei unista: ilmselt tekiks massikaklus või -tüli

«Patused oleme juba niikuinii, sest meie 12 aastasest kooselust on sündinud neli last. Põrgusse läheme me ikka selle eest,» kirjutas Jane oma blogis, teatades, et peagi on pulmad tulekul.

Abieluga on naisel aga kahetised tunded. «Ühest küljest mõtlen ma, et milleks. Neli last on palju tugevam side ja niikuinii ta minust kunagi ei pääse enam. Samas, tahaks valget kleiti ja ägedat pidu ja Alatskivi lossi ees kauneid pilte ja näha Geitu ülikonnas ja lastele anda mingit eeskuju sellega? Ma ei tea,» mõtiskeb ta.

Suurtest ja uhketest pulmadest Jane siiski ei unista. «Minu unistuste pulm on väike – me juba ei saa sinna kedagi kutsuda sellepärast, et seal ilmselt tekiks massikaklus või -tüli.» Naise sõnutsi on nad mehega juba arutanud, et registreerimisel on vaid nemad kaks ja lapsed. «Vist peavad tunnistajad ka olema? Nendeks võtaks meie sõbrad.»

Hiljem on plaan teha koduaias pidu, kuhu on kutsutud nii lähedased sõbrad kui pere.