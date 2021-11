VIDEO ⟩ Tuntud magustoidu tiramisu «isa» suri 93-aastasena

Nii Itaalias kui väljapool seda on pikka aega tiramisu päritolu üle vaieldud, kaasa arvatud öeldud, et seda hakati valmistama afrodisiaakumina ühes Treviso bordellis.

Campeoli perekond avas restorani Le Beccherie 1939 ja Ado Campeolist sai omanik teise maailmasõja lõpul. Nüüdseks on tõendid, et esimesena valmistas seda Campeoli restoran ja see oli esimene restoran maailmas, mille magustoitude menüüs see roog oli.