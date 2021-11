1990ndate alguses hoidis Haapsalu linna hirmu all mõrvar Vassili Otškalenko, kes kohalikke tüdrukuid vägistas ja tappis. Nüüd jalutab ta vabakäiguvangina taas ringi. See on 30 aasta tagused haavad lahti kiskunud ning kohalik kogukond on hirmul.