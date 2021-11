Nimelt jõudsid Enderini endise Haaspalu politsei korrapidaja kaudu tervitused, kui Ender kunagise tuttavaga juhuslikult kokku juhtus. «Meie sõber saatis tervitusi sulle, et ta hakkab varsti välja tulema,» kostis Enderi tuttav. «Küsisin siis, et milline sõber. Ta vastas, et Otškalenko. Vastasin talle siis, et ta on ju eluaegne, kus ta ikka tuleb. Unustasin ära ja ei salvestanud seda ära,» ütleb Ender, kelle sõnul saab taoline tervitus vaid ähvardav olla.