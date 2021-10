ELU25 ⟩ Indrek Kuus: naised – pidevalt hädaldavad looduse kroonid

Ent alustagen siis naistejuttu ennemuistsetest aegadest ehk kuidas Euroopa endale nime sai. See võiks olla koolihariduse pähe jätnud isikutele tuntuim ahistamisjuhtum.

„Ja pikapeale neitsil kadus hirm ja sõnn

tal lasi oma rinda silitada

ning sarvedele kinnitada lillevanikud,

kuis printsess julges talle selga istuda,

kui lemmiklooma selga ratsutama.”

Aastatuhanded lendavad ja tahaks tõdeda, et Euroopa osakeses Eestis on kõik enamiku jaoks hästi, nii meestel kui naistel. Ometigi leidub grupp valvsaid kodanikke, kes igasugu uuringute kaudu üritavad tõestada, kuidas naissugu on meie koduvabariigis halvemas olukorras, kui mehed.

Ometigi leidub grupp valvsaid kodanikke, kes igasugu uuringute kaudu üritavad tõestada, kuidas naissugu on meie koduvabariigis halvemas olukorras, kui mehed.

Mõistagi võib olla selles kübeke tõtt, vähemasti näib, et palgalõhe osas, kuid igal vingumisel peab olema ka piir. Ja see koduvägivalla värk ka, karm asi iseenesest – eks vasta ju tõele, et paljud naised on tuupi saanud, kuid eks mehed ole ikka ka. Ka lõputu tänitamine kuulub vägivalla raamesse.

Bolševik V.I. Lenin oli koletu inimene ja asus kättemaksuhimus oma venna tapmise eest kukutama Venemal tsaarivõimu. 1900. aastate alguses üllitas ta oma agaruses mõtiskluse, mis sai pealkirjaks „Mida teha.” Seal ta hirmsasti hädaldas, kui pahasti on see ilmaelu. Tema küsimusele vastas üks kaasvõitleja järgmiselt: „Mida teha? Suvel tuleb keeta moosi ja talvel juua moosiga teed. Vat see on, mida teha.”

Dagmar Kase kirjutas 2010 aastal kultuurilehes Sirp: "Kuigi feminism esineb mitmesuguses vormis, on enamiku jaoks feminist see, kes arvab, et naised on ahistatud olukorras ning tahab parandada naiste positsiooni, naisõiguslus on sellega võrdlusmärgilises suhtes."

Ta lisas, et kui vaadelda viimasel ajal avaldatud inimõigusi ja soolist võrdõiguslikkust käsitlevaid artikleid ning nende internetikommentaare, võib väita, et tähendusi tahavad muuta emotsionaalsed inimesed, kes konstrueerivad tegelikkust iseseisvalt ja kindlustavad seda konstruktsiooni sotsiaalselt.

Kui naisinimesed näitavad sotsiaalmeedias kõigile bikiinistatud perset ja eesrindlikkust, siis pärast seda pole mõtet iriseda, et inimesed vahivad su bikiinistatud perset ja eesrindlikkust.

Üks näide elust. Tööpäev oli läbi saanud ja suitsetasin viimast sigaretti. Toonane naine helistas ja küsis, et kas tal tuleb mulle autoga tööle järele, ma nõustusin. Minu kaassuitsetajale, naisterahvele, ütlesin naljaviluks: "Küll on hea, et tänapäeval naisterahvastele juhilube antakse."

Oh, kurja ! Ta kukkus kriiskama mis hirmus ja sõimas mind šovinistlikuks seaks ja igatepidi muud moodi. Ent eks tal oli vist närvikava katki, meest oli samuti äsja jalga lasknud.

Lõpetuseks tahan ütelda, et ei saa siin maamunal me lahti võrdõiguslikkuse teemast ja eks seda tulebki käsitleda – ent seda tuleks teha vähemhädaldaval ja ebasõjakamal toonil, vähemalt Eestis. Ja toimetajad võiksid olla resoluutsemad, et mõningaid halenaljakad ja pseudoteaduslikud uudisjutud eetrisse ja trükki ei pääseks.

Ja mida iriseda: kui naisinimesed näitavad sotsiaalmeedias kõigile bikiinistatud perset ja eesrindlikkust, siis pärast seda pole mõtet iriseda, et inimesed vahivad su bikiinistatud perset ja eesrindlikkust.

Muideks, olin kord päevatoimetaja, kui üks nooruke naisreporter tormas minu juurde ja teatas pisarsilmi ja kätega vehkides, kuidas talle olevat lauatelefonile helistanud üks vang, kes lubas ebaõigluse vastu alustada näljastreiki. Tüdruk valas vangi pärast pisaraid ja arvas, et leht tuleb ringi teha. Sai talle selgitatud, et vangid on salakavalad petised, kuid see teda ei veenud. Hiljem sai ta ühes teises meediakanalis preemia, kuna nägi kitsi, keda arvas ta hooletusse jäetud olevat.