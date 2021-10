VIDEO ⟩ Hollandis hakkas õitsema haruldane «peeniselill»

Kuue aasta vanune lill, mis kannab ladinakeelset teadusnime Amorphophallus decus-silvae, pani väikesest taimeosast kasvama botaanikaaia vabatahtlik Rudmer Postma. Leideni ülikooli botaanikaaia töötajad märkasid septembri keskpaigas, et lillele on tekkinud õienupp ja ligi üks kuu hiljem oli see kasvanud poole meetri kõrguseks, varrepikkus on aga kaks meetrit, teatab cnn.com.