46-aastane Jegor Krivošapkin eksis augustis Siberi tühermaal ära. Kuna piirkonnas langevad temperatuurid kuni 20 miinuskraadini ja liigub ringi palju karusid, on seal pea võimatu ellu jääda. Jegor tuli siiski lootusetust olukorrast eluga välja ja see ei ole kusjuures esimene kord, kui ta on surmasuust pääsenud.