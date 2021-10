MOBLA PIHKU ⟩ Reket jagas uues muusikavideos romantilisi hetki kauni näitlejatariga

Kui alles möödunud nädalal üllatas Reket fänne uue looga «Eikellegi Ma», siis tööka artistina teeb ta seda jälle. «Peab tunnistama, et vahepeal oli minu soolomuusikas pikem paus, mil kogusin uusi mõtteid. Paus on läbi saanud ning valmis ka teine lauluke,» kommenteerib muusik.

Uue loo muusikavideo on teadaolevalt Eesti esimene vertikaalne muusikavideo. «Tänapäeval veedavad paljud aega oma mobiiltelefonides, mistõttu tundus ka loogiline filmida muusikavideo vertikaalis,» lisab Reket. «Parima elamuse saamiseks kasuta silmi ja kõrvu ja mobiiltelefoni,» kirjutas ta Instagramis ja jagas sensuaalset jäädvustust koos video pearollis oleva kaunitariga. Kas tegu on uue kallimaga? «Kinnitan, et tegu on 100 protsenti näitlejarolliga,» sõnas muusiku pressiesindaja Triinu Talviste.