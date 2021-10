Laupäeva hommikul Kehra Grossi poodi sisseoste tegema läinud Anne (nimi muudetud - toim. teada) tunnistas, et poodi sisenedes tundus talle, nagu oleks sattunud paralleelmaailmasse. «Ma ei näinud sel hetkel mitte ühtegi maskis inimest,» nentis ta.

Naisele jääb mõistmatuks, et olukorras, kus päevas tuleb pea 2000 uut Covid-19 nakatunut, haiglad on ülekoormatud, plaaniline ravi sisuliselt peatunud ja erakorraline abi ripub niidi otsas, on nii Grossi poe müüjad, kui ka kõrval asuva Kehra Pagari töötajad otstanud maske mitte kanda. «Klientidest ei hakka ma rääkimagi...» tõdes ta.