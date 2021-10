KORRALIK PERETÜLI ⟩ Zayn Malik ja Gigi Hadid läksid lahku, supermodelli ema süüdistab lauljat kallaletungis

USA supermodelli Gigi Hadidi (26) ema Yolanda Hadid väidab, et laulja Zayn Malik (28) lõi teda möödunud nädalal. 57-aastane telenägu ja endine modell Yolanda lisas, et kaalub tõsiselt politseisse avalduse tegemist, vahendab TMZ.

Ei ole teada, mis põhjusel Zayn väidetavalt Yolandale kallale läks, kuid modelli ema on oma süüdistusele kindlaks jäänud. 28. oktoobri seisuga Yolanda politseisse avaldust veel teinud ei olnud.

Gigi ja Zayni suhe on viimase viie aasta jooksul mitu korda purunenud. Aasta tagasi sündis paarile tütar, kuid tundub, et nüüd on nende suhe taas läbi. TMZ allika väitel läksid nad lahku juba enam kui kuu aega tagasi.

Pärast Yolanda väiteid jagas Zayn sotsiaalmeedias postitust, kus nentis, et on privaatne inimene ega ei soovinud, et «see» avalikuks tuleb.

Supermodell Gigi Hadid (paremal) koos oma ema Yolanda Hadidiga 2018. aastal. FOTO: AP/Scanpix

«Püüdes kaitsta oma tütart, nõustusin mitte vaidlustama nõudeid, mis tulenesid vaidlusest oma partneri pereliikmega, kes sisenes mitu nädalat tagasi meie koju, kui minu partner oli ära. See oli ja peaks ikka veel olema eraasi, kuid praegu tundub, et seal on lahkarvamusi ja hoolimata minu püüdlustest taastada meie rahulik perekeskkond, mis võimaldab mul oma tütart kasvatada talle väärilisel viisil, on see lekkinud meediasse,» kirjeldas Zayn tüli.

Kuna laulja kommentaar jäi segaseks, võttis TMZ temaga ühendust, et saada selgitusi, kas Yolanda süüdistus vastab tõele.

«Ma eitan vankumatult Yolanda Hadidi löömist ja oma tütre huvides keeldun ma täiendavate detailide jagamisest ning loodan, et Yolanda mõtleb oma valeväited üle ning liigub nende pereprobleemide eraviisilise lahendamise poole,» selgitas Zayn TMZ-le.

Pärast peretüli meediasse jõudmist tegi Gigi esindaja põgusa pöördumise: «Gigi keskendub hetkel ainult sellele, mis on parim tema tütrele Khaile. Ta palub, et talle antakse privaatsust.»

Laulja Zayn Malik ja supermodell Gigi Hadid hakkasid esimest korda käima 2015. aastal. Paari kohta liikusid 2016. aastal kuulujutud, et nad pole enam koos, kuid ametlikult läksid nad lahku 2018. aasta märtsis. Mõni kuu hiljem leppisid nad siiski ära.

Vähem kui aasta hiljem, 2019, olid noored jälle lahus ja 2020. aasta jaanuariks jälle koos. Kaks kuud pärast leppimist teatasid Zayn ja Gigi, et ootavad oma esimest last. Tütar Khai sündis 2020. aasta oktoobris.

Zayn hindab eelkõige privaatsust, mistõttu oli ta mõni aasta tagasi paparatso suhtes väga halvustav. 2018. aastal avaldas ta meesteajakirja GQ intervjuus, et leppis lõpuks sellega, et kuulsusega käivad kaasas ka kõmupiltnikud. Zayn tõi esile, et nad on isegi kasulikud, kuna teevad talle tasuta reklaami.

Olgugi et laulja on privaatne inimene, on ta jõudnud sel aastal meediasse oma suhtumise pärast. Nimelt vihastus Zayn tänavu aprillis paparatsode peale, juunis aga tavakodanike peale.

Tänavu suvel sattus laulja tulisesse vestlusesse tundmatute meestega. Miskipärast lõpetas paljude naisfännide lemmik Zayn olukorras ilma särgita ning samuti hõigati homofoobseid sõimusõnu.