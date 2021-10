KUULA! ⟩ Elina Born avaldas peale pikka pausi uue singli: vahepealne aeg on siiski olnud tegus

Nii loo « Linnuteid » sisu kui ka video peegeldab Elina suhtlust iseendaga: «On oluline, et aktsepteeriksin end sellisena nagu olen – võin põgeneda ükskõik kuhu või kui kaugele, kuid lõpuks pean ikkagi elama iseendaga. Võtan end omaks täielikult, kõigi oma heade ja halbade külgedega! Tihti on meie sees justkui veel keegi, kes tahab välja tulla ja ennast näidata, aga meie oma alter ego'd ja ebakindlused hoiavad tagasi.»

Video valmis produktsioonifirma Riba Films käe all. «Meil on siiralt hea meel selle üle, et kõik neli Elinat leidsid ühise aja, et videosse tulla. Ühtlasi poleks me ilma Geisha kommidest saadud suhkrupauguta seda kõike valmis teinud,» rääkis tiim.