ARMAS PILT ⟩ Cristiano Ronaldo pisipere täieneb mitte ühe, vaid lausa kahe silmatera võrra

«Rõõm teatada, et ootame kaksikuid. Meie südamed on täis armastust – me ei jõua ära oodata, millal teiega kohtume ❤️🏠» kirjutas Cristiano Instagramis. Armsat sõnumit saatis pilt koos kallima Georginaga, kellega naerusuiselt voodis lebati, käes ultraheli pilt kaksikutest.

Pilt on lühikese ajaga kogunud ligi 25 miljonit meeldimist ja jäädvustuse alla on jäetud tuhandeid õnnesoove. Cristiano Ronaldo on üks maailma parimaid ja enimtasustatud sportlasi maailmas, lisaks on ta ametlikult 240 miljoni jälgijaga Instagrami kõige jälgitavam kasutaja.

Seitse aastat oli Ronaldol ainult üks poeg, Cristiano Ronaldo Jr. Siis – 2017. aastal vaid viie kuu jooksul – oli tal ühtäkki neli last, ning õige pea saab neid juba olema kuus.

Cristiano Ronaldo Jr. sündis 2010. aastal San Diegos. «Suure rõõmu ja emotsiooniga teatan, et sain hiljuti pisipoja isaks. Lapse emaga, kes eelistab hoida oma isikut konfidentsiaalsena, on kokku lepitud, poeg jääb minu eksklusiivse eestkoste alla,» ütles sporditäht mullu. 2017. aasta juunis sündisid tal surrogaatema abil kaksikud - Eva ja Mateo Ronaldo. Mees pole seni avaldanud, mis põhjusel ta sellise valiku vastu võttis. Vaid kuu aega hiljem teatas mees, et saab oma praeguse kaasa Georginaga neljanda ka lapse. Alana Martina sündis 2017. aasta novembris.

«Isaks olemine on ainulaadne ja isiklik teekond, mis on mind täielikult muutnud,» ütles Portugali päritolu staar peale neljanda lapse sündi. «See on õpetanud mulle armastuse kohta asju, mille olemasolust ma ei teadnudki. See on mind pehmendanud ja andnud teistsuguse vaatenurga sellele, mis on minu elus tõeliselt oluline.»

«Olla isa ja näha oma pere kasvamist on kahtlemata suurim privileeg, mis mul on olnud. Nendega koos aega veeta, nende kõrval olla, nendega koos naeratada ja naerda. Nad on toonud mu ellu palju õnne ja rõõmu,» rääkis ta 2017. aastal.