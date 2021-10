VIDEO ⟩ Narkokahtlusega juht rammis auto Smuuli silla piirdesse

Ülejäänud liiklejad, sealhulgas suured veokid, üritasid samal ajal inimestest ja autovrakkidest mööda manööverdada. Hilisematel klippidel võib näha, et politsei ja kiirabi saabudes oli liiklus peaaegu täielikult ummistunud.

Video postitanud Dmitri filmis juba enne õnnetust. Põhjuseks võib olla, et Toyota sõitis juba varem kahtlaselt. Samuti avaldasid paljud kommentaariumis meelt, et põhjustaja käitus imelikult ning võis ainete mõju all olla.