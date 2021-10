Muusik Kerdo Mölder neab praeguse valitsuse maapõhja ning plaanib Eestimaa mulla jalgadelt pühkida

«Valitsus lubas korduvalt ja korduvalt, et selliseid piiranguid ei tule! Kas valitsusel on tekkinud hetkeks küsimus, et miks rahvas enam riiki ei usalda? Kuidas saab usaldada riiki, kelle liikmete sõnad ei maksa enam mitte midagi!? Sellel valitsusel puudub selgroog!,» on ta ise kahjuks usu Eesti riiki enda sõnul kaotanud.

«Ma lihtsalt ei tea enam mida peale hakata, peale Eesti riigist lahkumise. See on valitsuse poolt julm näkku sülitamine kogu Eesti meelelahutuse sektorile. Respekt on täiesti sõnatu, me oleme ahastuses, me oleme šokis! Kohe päriselt! Hakka või uskuma mitmeid nõidade ennustusi, et Eesti jookseb varsti inimestest tühjaks. Mul on tunne ,et see nii lähebki. Ka Väga paljud minu tuttavad on juba lahkunud, ka mina teen seda, kindlasti!» on ta väga tuline.