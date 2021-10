PILDID ⟩ Isa lahtise kirstu kõrval poseerinud instamodell sai kõva kriitikat

Twitteris on piltide alla jäetud tuhandeid kommentaare. Paljud ei suutnud neid nähes oma silmi uskuda ja nentisid, et selline käitumine on rõve ja lubamatu. «Kas ma olen juba maininud nartsissistliku ja performatiivse kultuuri probleemi?» küsis üks. «Matusel pildistamine ei ole alati halb asi, aga selliste piltide tegemine lahtise kirstu ees...» säutsus teine. «Ma ei tea, mis see on, aga see pole kohe kindlasti lein,» lisas kolmas. Veel spekuleeriti, et ehk motiveeris pilte postitama kuulsusejanu.