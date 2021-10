PILTUUDIS ⟩ Peruus puhkav Nublu poseeris kaugel maal «vana klassivennaga»

Asukohaks märkis ta Sacsayhuamani, mis on inkade impeeriumi ajaloolise pealinna Cusco äärelinnas asuv linnus. See valmis 200 tonni kaaluvatest iidsetest ehitusplokkidest. Kividest kompleksi ehitasid inkad 15. sajandil ja selle varemetest on saanud aja jooksul populaarne turismisihtkoht, mille lähistel jalutab muuseas palju laamasid ja alpakasid.