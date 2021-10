Juku-Kalle Raid: Varro, me väheviljaka Tõnumaa mullane mulla!

Ikka tuleb meelde kord sellele platsil karjuvale kaadrile hüüdnimeks pandud "jahubanaan" – kergesti solvuv, aga kõiki teisi solvav ning sõimav riigialam. Jahubanaanid otsivad süüdlast, parema puudumisel käivad ja kiusavad ilmsüüta pitsafirma töötajaid tunnelis, kes seadust täidavad ja vaktsineerimata jahubanaani sisse ei lase.

Radikaliseeruvad prohvetid

Olgu. Jahubanaan pole süüdi. See on puuvili, maitsev asi, sellest saab tänuväärseid pannkooke. Aga ta kleepub suure kliistrisisalduse tõttu hirmsasti, just nagu oma õiguste järgi ja "valituse terrori" vastu kisendavad Jahubanaanid kirikuesisel platsil. Nii et lihtsalt kujundina öeldud. Pigem ongi siin platsil võtmeks kirik, isegi mitte kirik, vaid tegelikult lausa ususekt.

Ususektides ei ole kah midagi halba, kuni nad oma liikmeid või kedagi teist maha ei noti, nagu maailmas alatihti ette on tulnud – usuga hulluks aetud inimesi on massiliste endatappudeni viidud korduvalt, keda sa ikka pärast süüdistad.

Varro on nagu radikaliseerunud mulla, iseendast seestunud islami vaimulik, mošeeülem, kes ässitab üles püha sõda pidama. Meie oma paepealse, väheviljaka Tõnumaa mullane mulla.

Meil oodati Lasnamäe veerel 19. sajandil valget laeva ning Prohvet Maltsveti juhiseid teekonnaks pühale maale, täpselt nagu nädalavahetuse ususektlased prohvet Varro kõnet ootasid. Varro on endale isegi seisusekoha habeme kasvatanud, justkui vanal õigeusu ikoonil. Valget laeva muidugi toona ei tulnud, enamus Krimmi siirdunud eestlastest pöördus pettunult tagasi. Ei olnud püha maa, ikka tuli tööd teha ja vaeva näha. Nõme värk.

Enamasti on ususektlased ise kusagile kinnisele territooriumile kolinud, sektist väljapoole jäänuid reeglina ei tulistata ega mürgitata. Nüüd on teistmoodi. Praegu tahab ususekt "korda majja" lüüa. Praegu käib selles mõttes täitsa uus ajaarvamine.

Mullade klikk

Kaasaegset Euroopa Mullat ammulisui järgivate fanaatikute klikk on omane aga just Ida-Euroopale, arusaadav, need riigid pole suutnud 30 aastaga kasvatada usaldust nagu reeglina usaldatakse riiki Lääne-Euroopas või Skandinaavias. Ja kui seal ei usaldata, valitakse võimulolijad tavaprotseduurilistel valimistel ümber.

Euroopa kõige kesisemalt vaktsineeritud riigid ongi endine idablokk. Siin saab hirmu külvata küllaltki hästi, nimetut hirmu, ükskõik mille vastu, sest keegi on ju süüdi! Ja mulla teab ning osutab näpuga.

Küll on tore ning lihtne uskuda, et süsteemi on vallutanud kallutatud jõud, et kusagil keldris istub õel Soros ja sama õel Bill Gates koos reptiilidega, kes hauvad oma koledaid maailmavallutuslikke plaane.

