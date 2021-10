Kalle meenutas «Ringvaates», et alustas õllejoomist juba teismeeas. «Mul kooliajal kuidagi hakkas maitsema see asi, 15-aastaselt hakkasin vaikselt kruttima. Astusin sellele rongile ja rongi pealt enam maha ei tulnud,» rääkis mees, kes oli enda sõnul funktsioneeriv joodik. «Keegi otseselt väga aru ei saanudki, et ma purjus oleks,» ütles ta.

Kalle rääkis, et tegi õllejoomises mitu isiklikku rekordit: üle 30 pudeli päevas ning 200 pudelit nädalaga. «Tuli selline mõte ja tehtud, see oli puhtalt katsetus. Pühapäeval see kahesajas õlts oli selline, et enam kurgust alla ei tahtnud minna,» muljetas endine alkohoolik. Korra proovis ta elada isegi ainult õlle peal, ilma söömata.