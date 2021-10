Munga lõpetamata teos «Cronica universalis» leiti 2013. aastal ja selles on peatükk, mille kohaselt teadsid Genova meremehed uuest maast. Kirjutises on uue paiga kohta kasutatud Markland/Marckalada ja sama nimetus on ka vanades Islandi allikates, milles on kirjeldatud viikingite reise tänapäeva Kanadasse.