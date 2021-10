Teleprojektis «Eesti otsib superstaari» osaleb sel hooajal ka teistest oluliselt eristuv ja tõelise rokkarihingega Diana Maria Toomingas. Kuid kes ta tegelikult on ning mida ta selles maailmas kõige rohkem ihaldab?

Tihti juhtub nii, et karmi muusika ja välimuse taga peidab end inimene, kes on tegelikult häbelik ja kohati suisa ebakindel. 20-aastase Diana Maria puhul see nii ei ole – ta ongi täpselt selline nagu laval: energiline, ülev, raputav.