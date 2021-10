SUUR MURE ⟩ Ameeriklannast instabeibe ei leia tööd, sest ta on liiga seksikas

Instagrami modell ja OnlyFansis tegutsev 32-aastane Amy Kupps on pärit Californiast ja töötas varem õpetajana. Nüüd kurdab naine, et ei leia endale töökohta, ja põhjendab probleemi sellega, et on liiga seksikas, vahendab Daily Star.

Amy sõnul ei ole tööintervjuud plaanipäraselt läinud, kuna ta hirmutab oma välimusega meessoost värbajaid.

«Nii seksikaks olemine on minu jaoks ka varem probleeme tekitanud, kuid nüüd olen liiga enesekindel ja hirmutan mehi, kes mind töö jaoks intervjueerivad,» pakkus Amy.

Ameeriklanna märkas probleemi juba paar aastat tagasi, kui ta jaekaubandusse töökohta otsis. «Ta vaatas pidevalt mu dekolteed ja nägu, hakkas kontrollimatult higistama ja värisema ning ei suutnud mõelda küsimusi, mida mult küsida,» kirjeldas Amy ja lisas, et hetk hiljem läks mees tualettruumi, «ning ma märkasin, et ta oli erutunud.»

Kui värbaja naasis, ütles ta Amyle, et tal ei ole piisavalt kogemusi, ja pakkus, et naine võiks modellindusega tegelema hakata.

Toona tegi Amyle see kõik nalja, kuid nüüd ta kurdab, et ei leia siiani töökohta ja see hakkab talle juba närvidele käima. «Armastan OnlyFansiga tegelemist, kuid pean haigekassa jaoks päris töökoha leidma. See on lihtsalt reaalsus. Aga iga kord, kui ma meessoost värbajaga tööintervjuud teen, nad lihtsalt jõllitavad mu rindu.»

Hiljuti kandideeris Amy töökohale autopoodi, kus mehaanik sõitis modelli sõnul tema pärast intervjuu ajal Mercedes Benziga vastu garaaži ust. «Armastan seda. See teeb mind enesekindlamaks, kui näen, kuidas minu keha teistele mõjub, kuid samas heidutab see veidi, kui mind ainult välimuse pärast hinnatakse.»

«Olen väga tark, aga tüübid ei saa minu peenikesest pihast, suurtest rindadest ja huultest üle ega ümber,» kurtis Amy.

Vahepeal töötas Amy koolis ja õpetas lastele ajalugu. Samal ajal tegutses ta OnlyFansis. Kooli direktor sai Amy kaksikelust teada ja naisel oli nii häbi, et ta lahkus töölt, vahendab Daily Star. Saladuse paljastas Amy abikaasa, kes saatis direktorile naise OnlyFansi lehe. Abikaasa oli teda ka noorema naisega petnud ning Amy nõudis lahutust, mis jõustus 2020. aastal.

«See oli minu mõte, et ta võiks OnlyFansi teha. Alguses oli see päris kuum värk, aga see tähelepanu, mis ta sealt sai, tegi mind armukadedaks,» tunnistas Amy eksabikaasa.