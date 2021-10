Bearil on seljataga kirju ajalugu. Laeva hakati ehitama 1874 ja sellest pidi saama kaubalaev, kuid kui selgus, et alus on nii tugev, et suudab jääd lõhkuda, ostis selle 1880. aastatel USA valitsus, et kasutada seda Arktikas abi- ja päästelaevana, teatab livescience.com.