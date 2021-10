VIDEO ⟩ Akne ravimise üllatav tagajärg: tumedanahaline mees muutus heledanahaliseks

Praegu 31-aastane Thibodeaux hakkas 2017. aastal võtma akneravimit minotsükliini, mis tekitas talle eluohtliku DRESS-sündroomi ehk eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsiooni. Mehe sõnul tekkis alguses kerge palavik ja lööve ning nahk hakkas maha kooruma, kuid ta arvas, et need on uue ravimi kõrvalmõjud, kirjutab michiganchronicle.com.